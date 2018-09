"Hincha Solitario" de Puerto Montt no ganó premio de la FIFA

Un final no feliz tuvo la aventura del "Hincha Solitario" de Deportes Puerto Montt en Londres, donde asistió a la entrega de los premios "The Best" de la FIFA, a los que fue nominado en la categoría de mejor hinchada.

Sebastián Carrera se hizo conocido, cuando hace casi un año, fue el único fanático del equipo sureño en apoyar a su escuadra en un partido de la Primera B, entre Coquimbo y Puerto Montt, donde gritó el triunfo de su equipo, con una bandera del club, y su ya tradicional lienzo con la leyenda "nunca jugarás solo".

El seguidor de los "hijos del temporal", fue nominado junto a los hinchas de Japón y Senegal que limpiaban las zonas de los estadios en que apoyaban a sus selecciones en el Mundial de Rusia; y la hinchada peruana, que después de 36 años, apoyó numerosamente a los del Rimac en la justa planetaria.

Y a pesar de la ilusión con que viajó, el fanático sureño no pudo consagrarse con el premio, que esperaba obsequiar a su querido Deportes Puerto Montt. La votación virtual terminó favoreciendo la postulación de la hinchada peruana. El sueño del "Hincha Solitario" llegó a su fin.