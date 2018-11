Hincha de River cambia su entrada a la final ante Boca por un trabajo

Todo hincha sueña con asistir al duelo entre River y Boca, más si se trata de una final de Copa Libertadores.

Sin embargo, hay un fanático de la "Banda Sangre" que tiene otras preocupaciones, tales como entrar a trabajar.

Matías Álvarez, estudiante de derecho de 24 años y socio del club desde los cinco, está cambiando su entrada por una oficina.

"Se me hace difícil meterme a trabajar en el ámbito de la carrera, y hace un par de meses me quedé sin laburo. No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa", indicó.