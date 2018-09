Hincha de Puerto Montt tras ser nominado al "The Best": "Nunca me lo esperé. Estoy incrédulo"

Un tremenda sorpresa recibió este lunes el acérrimo fanático de Puerto Montt, Sebastián Carrera, quien fue nominado por la FIFA al premio "The Best", que premia al mejor hincha del año.

En conversación con ADN, el famoso hincha sostuvo al respecto que "me toma de sorpresa, no me la esperaba. Todas las cosas que me han pasado después de ese partido nunca me lo esperé, pero pasó, estoy sorprendido, incrédulo, pero para mí es bonito. Es un premio al sacrificio que por años he tenido por mi humilde club, que lo amo por sobre todas las cosas".

En esa misma línea, sostuvo: "Creo que nosotros como hinchas, sobre todo de este club tan pequeño, que ha peleado tantas veces con la adversidad, es difícil seguirlos, ya que las distancias son gigantes. Alguien que trabaja y tiene un rol de padre o familiar, es difícil hacer la inversión y viajar para seguir al equipo", manifestó.

"Con Puerto Montt Tengo un lazo importante. En los momentos más difíciles de mi vida, de niño y de joven, siempre estuvo ahí, era el lugar donde yo me podía desahogar. Creo que ese lazo es imborrable para mí", agregó Carrera.

Además, el solitario fanático aprovechó para hacer un llamado para que lo apoyen. "Quiero invitar a toda la gente, a todos los hinchas del fúbol, independiende de los colores, saquémonos un rato la camiseta y apoyemos a un cabro puertomontino, de campo, de barrio, chilote, que está ahí apoyando a su club siempre. Le pido a todos los hinchas que me vieron solo en Coquimbo cantando, que me den una manito para lograr algo", cerró.