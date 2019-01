Hincha de Colo Colo acusa discriminación en 'Noche Alba'

El sábado se realizó la "Noche Alba" en el estadio Monumental, donde Colo Colo cayó frente a Estudiantes de La Plata por 2 goles a 0, pero para Kevin Silva, hincha de Colo Colo, fue una jornada lamentable, ya que el joven en silla de ruedas sufrió una caída al intentar ingresar al recinto de Macul, sin recibir ayuda de los guardias o de las personas que asistían al espectáculo.

El problema se generó porque a Kevin no se le permitió ingresar con un acompañante al sector de Océano, lugar habilitado en el Monumental para personas en silla de ruedas, por lo que Silva tuvo que ingresar solo.

"Entré solo, el acceso al estadio tiene una rampa que tampoco está bien terminada, hay un desnivel que me cuesta, que es el lugar donde me caí, que también le cuesta a las demás personas. Me caí porque no tenía quién me afirmara atrás", manifestó Silva, reviviendo un problema que ha presentado en otras oportunidades el estadio Monumental.

Silva asiste al estadio desde 2015 y hasta hace un año, no había tenido problemas en ir con un acompañante para seguir los partidos de Colo Colo, pero el último tiempo tuvo bastantes problemas para poder ingresar al sector habilitado, en el cuál su acompañante debe cancelar la entrada correspondiente a Océano para poder estar con él, "A mí me da lata, más encima la entrada es más cara en el sector", manifestó."

"Lo principal que espero, más que unas disculpas, es que cambien el estadio entero, que tengan accesos en todos lados, porque no es algo que solamente me pasa a mí", agregó el hincha quién además evalúa seguir asistiendo a los partidos del Cacique: "Esto pasa bien seguido, y ahora con mi hermano estamos pensando en dejar de ir".