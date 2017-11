Herrera y sanción a Pinilla: "Si yo fuera la U demando a la ANFP por no proteger al jugador"

Johnny Herrera habló con los medios en el CDA y no se guardó nada. El capitán de la U apuntó contra la ANFP por el castigo de una fecha a Mauricio Pinilla y analizó lo que será el próximo partido ante Audax Italiano.



"La sanción es absurda. Creo que es el único país del mundo que te sancionan porque caes encima de una cámara y estás en tu lugar de trabajo. Es obvio que te vas a golpear si los fotógrafos están a 50 centímetros de la cancha", dijo el "Samurai".



Además, volvió a criticar el arbitraje de Eduardo Gamboa en la final de la Copa Chile: "Me pareció extraño que nos dirigiera habiendo tanto arbitro a gran nivel, dirigiendo semifinales de Copa Libertadores. Nos arbitra Gamboa, que está absolutamente cuestionado por nosotros".



Respecto a sus dichos de "manotazos de ahogado" que causaron molestia en los albos, el portero aseguró que no iban dirigidos al plantel. "Manotazo de ahogado lo digo porque Ormeño (Raúl) dice que la sanción contra Colo Colo fue porque había tres miembros del tribunal que eran de la U. Pero no tiene nada que ver con la cancha", agregó.



Por último, felicitó a la selección peruana por su clasificación al Mundial de Rusia. "Soy bien hincha de la selección peruana, también de la comida y el pisco sour. Estamos felices que se hayan clasificado y que esté otra selección de continente en el Mundial".