Herrera y los problemas en la U: "En la postura de Kudelka hasta pensaría en mi continuidad"

Johnny Herrera conversó con los medios este lunes en el CDA y no ocultó su molestia por las dificultades que ha tenido Frank Darío Kudelka al mando del equipo.



"Si me pongo en los pantalones del 'profe' debe tener un disgusto tremendo. No es fácil llegar y estar en una semana tan tormentosa como la que nos tocó", dijo el "Samurai.



Además, se refirió a las salidas de Mauricio Pinilla y Ángelo Araos de la concentración en Antofagasta. "Tener un equipo trabajado en la semana y llegar a Antofagasta a cambiar todo el esquema. Es difícil, me imagino que (Kudelka) vio un plantel que se podía potenciar y lo único que ha pasado hasta el minuto se ha despotenciado".



Por último, aseguró que si fuera el DT de la U en este momento se cuestionaría seguir en el cargo. "En la postura de él hasta pensaría en mi continuidad o a qué vine, porque realmente nos hemos encontrado con situaciones demasiado atípicas", indicó.