Herrera: "Si hay alguien que nuestro club tuvo que haberle renovado es a David Pizarro"

El golero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló en extenso después de que finalizara el Campeonato Nacional, donde analizó varios temas que sucedieron durante el año.

A lo primero que se refirió el meta, fue a las palabras que le dedicó David Pizarro, quien dijo que era un referente y que tenía que permanecer en el club en los próximos años.

"Son palabras de alguien con harta experiencia, que sabe la realidad de nuestro club y todo lo que uno hace en forma anonima por el club, así que sólo agredecer, como yo le agradezco lo que nos dio en la cancha y fue un verdadero placer verlo jugar. Creo que si hay alguien que nuestro club tuvo que haberle renovado es a Pizarro, por lo menos tratar de convencerlo. Lástima que se va, que deja el fútbol y para mi al menos es unos de los mejores cinco jugadores de nuestra historia que vi jugar", sostuvo.

Sobre cúales son sus planes para el futuro próximo, indicó: "Mi intención es irme de vacaciones, disfrutar con mi familia, ya que hace rato que no teníamos vacaciones largas. Quiero aprovechar a mi guagua y después el futuro se verá".

"En la U nadie está seguro. El profe está con todos y sé que tiene muchas ganas de tener un año bueno. Dios quiera que podamos ser campeónes, ya que este club tiene todo para hacerlo y yo antes que todo soy un hincha más", manifestó.

Herrera también tuvo palabras para Gonzalo Jara. "Gonzalo fue un gran compañero, un gran aporte. Más allá que algunas veces no tuvo buenos partidos, la critica fue despediada con él. Muchas veces le querían pedir a él que fuera Elías Figueroa y tampoco era eso. Si bien no tuvo algunos partidos buenos, nos pasa a todos los futbolistas. En el camarín siempre fue un aporte y estuvo a 10 puntos cada vez que la institución necesitó de él", lanzó.

Finalmente, el meta aprovechó de aconsejar a los directivos de Azul Azul. "Todos los clubes grandes tienen que tener sus metas claras 10 años antes que empiecen los proyectos. Uno no puede estar al paso año a año, querer armar un plantel sólo si se clasifica a Copa Libertadores o un torneo internacional. Año a año es sólo ir marcando el paso, y no sólo a nivel adulto, si no que en cadetes también. Si la U sigue de la misma forma en todas sus divisiones, no sé hasta que punto puede caer", aclaró.

"Ojalá que la gente que llegue tenga un buen plan de trabajo y que de una vez por todas hagan las cosas bien. Lo ideal es que se forme un proyecto y que se mantenga hasta el final. Si no lo hacemos, lo más probable es que sigamos caminando mal, como lo hicimos estos últimos cuatro años", finalizó Herrera.