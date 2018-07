Herrera responde a críticas de Paredes: "A él no le tocó atender a gente acá adentro con una bala"

Esteban Paredes criticó a Johnny Herrera por sus dichos en los que culpó a hinchas de Colo Colo como responsables de la balacera ocurrida el martes pasado en el CDA.



El portero azul le contestó al capitán de Colo Colo y defendió su postura. "En rigor cada uno opina lo que quiere. Si hay algo por lo que me caracterizo es por no decir lo que le conviene a la gente, lo que les gusta escuchar o lo políticamente correcto", dijo el "Samurai".



"A él no le tocó atender a gente acá adentro con una bala en la espalda, en la pierna, gente que conocía hace 20, 25 años (...) O al 'Nacho', que una bala en la espalda, en un riñón, cuándo a él incluso lo ayudé a que su hija saliera de un cáncer", agregó.



Por último, aseguró que es fácil opinar de afuera cuando se habla sin conocimiento de causa. "Estando adentro, créeme que es muy distinto", concluyó.