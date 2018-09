Herrera lamentó falta de acuerdo en conflicto judicial entre la "U" y Pinilla

El arquero y capitán azúl Johnny Herrera lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo entre su club y su excompañero de camarín, Mauricio Pinilla.

"Era lo que todos pensábamos que iba a pasar. Pienso que ambas partes no actuaron de buena forma, por tanto se veía venir todo este embrollo judicial. Es una pena, a nadie le gustaría estar en este tipo de situaciones. Pero, insisto... esperemos que la justicia haga lo suyo", sostuvo el capitán de la "U"

"Es una pena esta situación, por Mauricio y por el club que defiendo, porque a ambos les tengo mucho cariño, e insisto, que espero que la solución sea la mejor para todas las partes", agregó el meta de la "U".

Johnny Herrera recordó que su paso por el cuadro azúl no ha estado exento de problemas. "Yo tuve un conflicto con la "U" anteriormente, disputas con nuestro presidente, disputas con la dirigencia del club, muchas veces he estado en desacuerdo con las decisiones que ha tomado el club... muchas veces conlleva a un desgaste innecesario... he tenido problemas con la barra, he pasado por las de Kiko y Caco en este club. Y es como lo que se vive en una familia, porque muchas veces parece que está todo bien y no está todo bien", explicó.

Aún así, el meta de los azules cree que no llegaría al extremo de demandar a la "U" si las cosas se ponen dificiles. "Sinceramente, trataría de agotar los medios para llegar a un acuerdo. Y si no se consigue, no sé... Como he dicho, cuando me retire quiero irme calladito, sin despedida ni nada, porque no es mi estilo. Creo que no demandaría al club, me iría de buena forma. Pero entiendo la situación de Mauricio: él tiene una familia detrás y obvio que no van a vivir de las buenas intenciones", enfatizó.