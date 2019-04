Herrera: 'Estábamos haciendo un buen partido y nos desconcertó lo de la barra'

"No entendí lo de la barra", fue la frase con que Johnny Herrera comenzó hablando tras la igualdad 1-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Respecto a la situación generada por la hinchada de los azules, quienes encendieron bengalas en el complemento cuando el equipo ganaba por 1-0, indicó: "Vino lo de nuestra barra y no lo entendí, no se cual es el motivo exacto. Créeme que fue una desconcentración, no entendíamos por qué paso esto. En Antofagasta hablamos con ellos, estuvimos juntos y este tipo de manifestaciones solo nos perjudican. Es muy probable que nos dejen con más partidos sin público y ellos son muy importantes para nosotros".

En esa línea, el golero azul aseguró que "estábamos haciendo un buen partido, te juro que nos desconcertó, pero seguimos adelante y en la lucha", agregó.

Finalmente, Herrera habló sobre el próximo partido ante la UC en San Carlos de Apoquindo: "Con Católica es un lindo partido y puede ser un partido de inflexión para nosotros. Somos la U y la vamos a pelear, vamos a llevar a este equipo a lo más alto posible", cerró.