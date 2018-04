Herrera: "El cuerpo técnico y los jugadores sufrimos la burla de Colo Colo"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló en conferencia de prensa este martes y se volvió a referir sobre lo que dejó el Superclásico del pasado domingo, donde su escuadra cayó por 3-1 ante Colo Colo.

Consultado sobre qué fue lo que gatilló el resultado adverso ante los albos, el golero sostuvo que "contra Racing y Colo Colo nos metimos atrás y cuando quisimos volver a meternos en el partido, ya no pudimos. Por lo mismo, hay que salir a ganar desde un comienzo, que es lo que tenemos que empezar a hacer desde ahora".

Sobre la situación protagonizada por Agustín Orión y Jean Beausejour, donde hay rumores que indican que el meta del Cacique le había dicho un insulto racista al volante laico, Herrera tuvo una particular postura.

"Con Jean lo hablamos y es una acusación súper grave. Si Orión lo llegó a ofender de tal manera, él no se dio cuenta. Es muy difícil podernos percatar de una situación así ante 50 mil personas que gritan y echarle la culpa a él es sumamente difícil, porque no nos consta".

Finalmente, el golero de la U tuvo palabras para las burlas que realizó el conjunto de Pablo Guede una vez terminado el cotejo en Ñuñoa.

"Sufrimos la burla de los jugadores de Colo Colo, sufrimos el cartel que pegaron burlándose de nuestro equipo y cuerpo técnico. Son situaciones que te descolocan. Cantan en el camarín como si hubiesen ganado la Champions o la Copa Libertadortes. No me cabe duda que el mismo acéfalo que escribió en Perú, lo hizo contra nosotros el domingo pasado. Valdés (Jaime) celebra desaforado y no recuerdo si alguna vez ganó algo, que celebra tanto cuando nos gana a nosotros", cerró Herrera.