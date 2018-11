Herrera criticó con dureza a su propio club: "No entiendo el desperdicio de institución que tenemos"

Muy molesto se mostró Johnny Herrera por el fin de torneo que tuvo Universidad de Chile, perdiendo la chance al título en la penúltima fecha como local ante Deportes Iquique.

Sobre esto último, el capitán azul tiene claro lo que sucedió. "Se tomaron decisiones que no te llevan a buen puerto. Despotenciaron el plantel, cambiaron el entrenador, hubo discusiones internas (…) Así y todo estuvimos ahí, peleando el título, pero quizá era mucho premio para el año malo que tuvimos institucionalmente. Estamos donde merecemos", lanzó.

"No entiendo el desperdicio de institución que tenemos. El desperdicio de instalaciones, y eso nos afecta a nosotros porque hay elementos que nos pueden ayudar", añadió el golero.

En esa línea, tuvo otra dura crítica para los trabajos de las inferiores. "No me explicó cómo solo una serie de cadetes clasificó a playoffs de un total de 10. No me explico cómo se puede estar haciendo tal mal la pega".

Sobre su futuro en la escuadra azul, el meta indicó: "Hace seis meses que me replanteo el futuro. Más allá de que haya gente que no me quiera, que me importa poco porque lo que importa es en la cancha, pero uno se cansa de tanta indiferencia hacia el club. Cuando las relaciones son de esa forma, uno opta por mirar para otro lado. Me queda poco contrato y espero terminarlo lo mejor posible. O si no, irme calladito a otro lugar donde sea más feliz".

Finalmente, Herrera se refirió sobre lo que espera para la última fecha del Campeonato Nacional. "Para mí ya no tiene interés lo que hagan los otros equipo en la última fecha. Se terminó para mí. Lo que pase al final es challa", cerró.