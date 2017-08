Herrera: "Colo Colo tiene la obligación de ser protagonista, pero hasta el minuto no lo ha hecho"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló con respecto a lo que será el Superclásico del fútbol chileno, comentando que no hay preocupación en torno a un solo jugador, sino que todo Colo Colo es difícil.



"Es un buen equipo y como es uno de los más populares del país, tiene la obligación de ser protagonista, pero hasta el minuto no lo ha hecho. Tienen un gran plantel, pero no saco nada con preocuparme de un jugador, siendo que son 11 los que tengo al frente. Para mí, son los 11 peligrosos y los respeto por igual", dijo.



Herrera recordó también aquel clásico en el que tuvo un fuerte encontrón con Jorge Valdivia, manifestando que seguramente hoy en día su reacción no sería la misma de dicha oportunidad.



"Uno está más maduro y pone cosas en la balanza antes de reaccionar, pero no me arrepiento. A uno le corre sangre en las venas, siente la camiseta y defiende los colores siempre. Hay formas y formas, lo que hizo Jorge también estuvo muy equivocado y no creo que lo volvería a hacer. Son cosas que pasaron y ojalá no volver a repetirlas", expresó.