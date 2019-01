Herrera a Soteldo: 'Me gustaría que fuera claro y contundente en lo que él quiere'

El arquero y capitán de la U, Johnny Herrera, manifestó su postura con respecto a la situación de Yeferson Soteldo, dando a entender varios reparos con respecto a la actitud del venezolano.



Para el símbolo de los estudiantiles, hubo en su momento "compañeros que estaban en condiciones parecidas y estuvieron con nosotros porque querían estar sin firmar todavía".



Herrera consideró que a veces "uno tiene que ser más práctico en las negociaciones y como persona tener más opinión sobre tu futuro".



Finalmente, el arquero dijo que "me gustaría que fuera claro y contundente en lo que él quiere, porque ya está regalando mucho con no estar y no estar haciendo la pretemporada con sus compañeros".