Hernández: "La llegada de Berizzo le hubiera venido muy bien a esta selección"

El volante del Celta de Vigo, Pedro Pablo Hernández, analizó la llegada de Reinaldo Rueda a la selección chilena y reflexionó sobre el nombre de Eduardo Berizzo como una de las cartas.

En entrevista con La Tercera, el jugador de 31 años admitió que "me sorprendió" la salida de Juan Antonio Pizzi de la Roja.

"No pensé que se iba a ir. Porque se lograron títulos. Pero si lo miro por el otro lado, lo que uno no quiere es que la persona se quede sin trabajo", subrayó.





Ante las críticas, Hernández señaló que "respeto la decisión que tuvo Pizzi de irse, porque es un tipo medido. Y si lo hizo, seguro fue lo mejor para todas las partes, cambios, nuevos aires. Bien por él porque sigue trabajando en el fútbol".

Sobre Reinaldo Rueda, el Tucu reconoció que "lo que sé de Rueda es lo que sé por ustedes, por el periodismo. La verdad es que mucho no lo conozco".

"Ojalá pueda tener la posibilidad de trabajar con Rueda y si es así estoy a disposición de lo que el míster pida y si no, seguir trabajando para estar lo antes posible en la selección", puntualizó.





Hernández también se mostró a gusto con que sonara el nombre de Eduardo Berizzo para reemplazar a Pizzi: "Ya lo conozco y sé de lo que es capaz. Claro que me hubiese gustado ver al Toto dirigiendo a la selección".

"La llegada del Toto le hubiera venido muy bien, porque conoce a todos los jugadores. Además, todos los jugadores lo conocen a él y saben cómo trabaja. Eso es muy difícil de lograr en un grupo de trabajo", puntualizó.

El Tucu, que fue pupilo de Berizzo en O'Higgins y en Celta de Vigo, confesó que "más que tener una relación de entrenador-jugador, somos muy amigos. Hemos pasado tantos años juntos que la verdad que ya tenemos una amistad muy cercana".





Sobre su cáncer, el volante reflexionó que "en mi carrera en el fútbol le debo mucho al Toto Berizzo. Por todo lo anterior, todo lo que le pasó, me dolió mucho. Sufrió mucho él y su familia, pero supo salir adelante porque es un tipo muy fuerte".

Hernández no descartó volver en algún momento a O'Higgins y tampoco a un equipo grande, como Colo Colo, la U o Católica. "Yo soy un profesional del fútbol, vivo de esto. Es por eso que en ese escenario no descarto tampoco ir a otro club", precisó.

"El hincha entenderá. No por eso le pierdo el respeto a O’Higgins. Pero ahora no es el momento de volver. No descarto la oportunidad de volver a un equipo de Chile, llamado grande", cerró.