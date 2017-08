Hernández: "Hay algunos que venimos con poca continuidad, pero la selección es un punto aparte"

Pedro Pablo Hernández, volante del Celta de Vigo, conversó con la prensa y manifestó no sentirse inferior por venir con pocos minutos desde España, al igual que varios de sus compañeros.



"Cada vez que llegan a la selección se entregan al máximo. Hay algunos jugadores que no nos toca tener continuidad en nuestros clubes, pero cada vez que viene la selección es un punto aparte. Estoy muy ilusionado y si me toca jugar bienvenido sea", dijo el "Tucu".



Respecto a cómo será la doble fecha eliminatoria ante Paraguay y Bolivia: "Difícil. En estos momentos los seis puntos son vitales, son los que te dejan con un pie dentro del Mundial".



Por último, aseguró que la Roja está enfocada en los próximos duelos pese a estar esperando la resolución del TAS: "Son cosas que uno trata sacar ventaja de esos puntos, ojalá que sea lo mejor y que se solucione rápido. Es mejor pensar en estos seis puntos".