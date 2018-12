Hernán Torres tras salida de Colo Colo: 'No se pudo hacer un campeonato como ameritaba'

El expreparador físico de Colo Colo, Hernán Torres conversó con ADN sobre su salida del cuadro albo y los nuevos desafíos que emprendería con Héctor Tapia en el Real Garcilaso de Perú.

Sobre la posibilidad de sumar una nueva experiencia en el fútbol internacional, Torres asegura que están conscientes del desafío venidero. "Es un mercado nuevo, distintos, sabemos a lo que vamos. Más que eso es el desafío internacional que siempre es bueno y objetivamente así lo pensamos. Es un club que nos da todas las condiciones para trabajar".

También tuvo palabras para su etapa en Colo Colo durante esta temporada, en la que asegura que los resultados no acompañaron por diversas situaciones. "Nos encontramos con jugadores en momentos que no podíamos contar con ellos como queríamos. No se pudo hacer un campeonato nacional como ameritaba hacerlo. Creo que estamos afuera de esto por resultados, no atribuyo esto a temas de camarín".

Además, sobre las disputas dirigenciales Torres aseguró que nunca notó algún conflicto que entorpeciera su trabajo. "Nunca podría decir que no nos apoyaron. Todo lo que nosotros pedimos para pedir, siempre estuvo. Otra cosa es política y no me corresponde hablarlo".

Hoy por la tarde el preparador físico se reunirá junto a Héctor Tapia para dialogar sobre el nuevo desafío tras su paso por Colo Colo durante el 2018.