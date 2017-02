Hernán Godoy tras triunfo ante Rangers: "El arbitraje fue como las 'hueas' "

Santiago Morning derrotó por 2-1 a Rangers en la Segunda División del campeonato chileno. Sin embargo, Hernán Godoy, DT de los Bohemios, no quedó conforme con el arbitraje del partido y disparó dardos hacia todos lados.



"Desgraciadamente el arbitraje fue como las 'hueas'. De los cuatro 'hueones' no se hace uno. Es un robo lo que hacen, porque todos los partidos son así", dijo en conversación con Radio Mágica.



El "Clavito" justificó el nivel del arbitraje con los resultados de los equipos chilenos en las copas internaciones. "Cuando Chile sale a jugar al extranjero: Colo Colo, la Unión, después les van a volar la 'raja', porque los árbitros en Chile son malos y mediocres", argumentó.



Por último, señaló que "los arbitros no dejan jugar a los jugadores, los amedrentan. Y para qué vamos a hablar de la ANFP, que se robó toda la plata y Salah (Arturo) es un títere".