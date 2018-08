Hernán Godoy dirigirá San Marcos de Arica a sus 77 años

Hernán "Clavito" Godoy es el flamante DT de San Marcos de Arica, tras la salida de Luis Musrri, a sus 77 años.

El veterano entrenador tiene como principal misión sacar al cuadro santo de la zona de descenso de la Primera B.

En una distendida conversación con La Cuarta, Clavito aseguró que "en todos los equipos salgo bien (...) Tenemos un desafío importante que es mantener al equipo en la división y ya comenzamos a entrenar en doble jornada para ese propósito".

La doble jornada que marcó el retorno de Hernán "Clavito" Godoy.#VamosLosBravos #MayorEsMiLealtad pic.twitter.com/HsgYLKlVcV — San Marcos de Arica (@SM_AricaOficial) July 31, 2018

"Me siento como el Loco Abreu de los técnicos. Así como él se siente vital para seguir jugando, yo me siento para seguir batiendo récores dirigiendo", subrayó.

Godoy aseguró que "no estoy enfermo, no tengo Alzheimer gracias a Dios. Me acuesto y duermo temprano. Hay ‘Clavito’ para rato".

El técnico también bromeó con el precio del Viagra en Tacna y aseguró no necesitarlo. "Mientras tenga la potencia no hay problema, si falla hay que actuar no más, po", cerró.