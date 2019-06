Hernán Darío Gómez tras derrota con Chile: 'No tengo mucho que hablar y prefiero no hablar'

No tenía buen ánimo y eligió ser breve. El director técnico de la Selección de Ecuador, Hernán Darío Gómez, se refirió en 44 segundos a la derrota por 1-2 ante la Selección de Chile por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América 2019 de la Conmebol, que los deja con bajas opciones de clasificar a los cuartos de final.

El Bolillo comenzó aclarando ante los medios que "no tengo mucho que hablar y prefiero no hablar. Voy a hacer un pequeños resumen", en una conferencia en la que no aceptó preguntas, para al final despedirse comentando "feliz noche, un abrazo para todos y nuevamente excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy".

Gómez dijo que "fue un partido parejo, disputado, de pocas llegadas a las áreas, pocas llegadas de opciones de gol. Ecuador gana en posesión de balón, Chile gana en los juegos individuales. Nos hacen dos goles, otra vez, en jugadas quietas, en córner y en saque de banda. Inconcebible desde todo punto de vista. Y sumamos otra derrota más".