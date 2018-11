Hermano de Pablo Pérez aseguró que deberán operarle el ojo

Pablo Pérez fue uno de los jugadores más afectados en la agresión del bus de Boca Juniors en su llegada al Monumental de Núñez, y como resultado, el capitán no podrá jugar la Copa Libertadores 2018 esta tarde.

Así lo comunicó a través de Twitter el hermano del futbolista, quien aseguró que el jugador del cuadro xeneize deberá ser intervenido quirúrgicamente por la lesión que tiene en el ojo.

Además, según el diario argentino Olé, el resto de los jugadores de Boca han solidarizado con su capitán y no quieren jugar la "súperfinal" ante River hasta que Pérez no esté totalmente recuperado, ya que la idea es no agravar la lesión.

Recordemos que ambos equipos se enfrentan este domingo a las 17 horas desde el estadio Monumental de Núñez por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018.