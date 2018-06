Hermana de Willy Caballero lo defendió a través de sus redes sociales

Sentidas palabras dedicó Gabriela Caballero a su hermano, Wilfredo, arquero de la selección de fútbol de Argentina y uno de los sindicados como principal responsable de la derrota frente a Croacia.

También arquera, la mujer viajó a Rusia a acompañarlo y, tras la derrota, escribió un sentido mensaje que posteriormente borró, junto a su cuenta de Instagram. "Sólo los jugadores saben lo que es luchar contra ellos mismos, son personas únicas... Cuántos de afuera morirían por estar dentro, pero no pudieron o la vida los llevo por otro camino! Yo valoro a esta persona hermosa que en un puesto tan difícil de #santaelenallegó al #mundo recordado por miles de personas que hoy escribieron cosas maravillosas!", comenzó.

"Ser jugador y familiar de jugador no es para cualquiera, por eso son pocos los que pueden. Sos mi gran orgullo hermano! Ya pasamos miles y salimos intactos gracias a tu poder de resistencia transformada en superación", declaró, deseándole a todos "que puedan sentir orgullo y amor tan fuerte como yo por mis padres y mi hermano. No saben lo lindo que se siente que pueda vestir estos colores, ni lo lindo que es vivirlo como familiar, es tanto el orgullo que las malas siempre fueron superadas con buenas", añadió Caballero.

Además, afirmó, respecto a las críticas "¿de verdad piensan que en algo me puede afectar? Para mí son nadie, yo me quedo con la gente con buena cabeza, esa que no necesita insultar para vivir el fútbol y dar su punto de vista", remató.