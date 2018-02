Henry señala a Neymar: "Si no quiere estar a la sombra de Messi debe cambiar de deporte"

Thierry Henry es voz autorizada para hablar de fútbol y tras abandonar la actividad se dedica a comentar los partidos para la cadena Sky Sports.



Luego del empate entre Chelsea y FC Barcelona en el Stamford Bridge por los octavos de final de la Champions League, el exfutbolista le mandó un contundente mensaje a Neymar por abandonar el cuadro culé.



"No sé si Neymar se fue del Barcelona al PSG para no quedarse a la sombra de Messi. Lo que sí sé es que todos los jugadores están a la sombra de Messi. Si Neymar no quiere quedarse en la sombra de Messi debe cambiar de deporte", comentó el francés.