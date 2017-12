Henry asegura que celebración de Alexis mostró el quiebre del plantel del Arsenal

Alexis Sánchez fue la gran figura del encuentro entre Arsenal y Crystal Palace al marcar dos golazos en el triunfo de su equipo por 3-2 en el Selhurst Park.



No obstante, no todo fue alegría para el chileno, quien tras anotar notó como algunos de sus compañeros no fueron a celebrar junto a él e incrementaron los rumores de un quiebre dentro del camarín por su inminente partida.



Thierry Henry, exjugador e ídolo de los "Gunners", aseguró que la celebración de Alexis ante el Palace dejó en evidencia la división que se vive en el plantel del Arsenal.



"Hay una división en el equipo. Él les está pidiendo que vengan. ¿Por qué no vienen? ¿No quieres celebrar? No estás aquí para Alexis Sánchez, estás aquí para el Arsenal", dijo en la cadena Sky Sports.



"Anotó el Arsenal. Ve y celebra. Quien lo haga, no nos importa eso, ve y celebra con tu compañero de equipo. Sánchez me hizo darme cuenta de que pensaba como que estuviera solo", agregó.



En los próximos días se abre el mercado de pases en Europa y todo indica que Alexis abandonará el cuadro londinense para recalar en el Manchester City o PSG.