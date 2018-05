Henríquez y la Roja: "Tengo las condiciones para pelear por un lugar en el equipo"

Ángelo Henríquez acudió al clásico universitario en San Carlos de Apoquindo para apoyar a su hermano César, quien hace de ayudante en el cuerpo técnico de Esteban Valencia tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos.



El delantero de Atlas se tomó un tiempo para conversar de la Roja y manifestó sus ganas de ser parte del esperado recambio. "Espero aprovechar esta una oportunidad y luchar por estar siempre en las próximas citaciones. Está comenzando un nuevo ciclo, y espero ganarme un lugar".



Al ser consultado por Reinaldo Rueda, el ariete señaló que "quiere hacer una renovación en la selección chilena y espero ser parte de ella. Estoy seguro de tener las condiciones para pelear por un lugar en el equipo, y me voy a jugar al máximo mi opción de estar".



Además, se refirió al complicado momento de Cristopher Toselli en Atlas, club en el que no es tenido en cuenta por bajo rendimiento. "Ha pasado por momentos muy difíciles, le tocó salir del equipo y eso siempre es un golpe", indicó a AS.



"Hay todo una tema de adaptación, de incorporarse a otro país, a un nuevo club que fue muy difícil para los dos. Especialmente para Cristopher por la posición en la juega, que es mucho más compleja", agregó.