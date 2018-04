Heller: "Si perdíamos 2-1 con Calera y 2-0 en Brasil, no hubiese decantado tan rápido lo del DT"

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, habló antes del partido de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, donde explicó brevemente las razones que tuvieron para despedir a Ángel Guillermo Hoyos de la banca del club.

"Estaba complicada la cosa, pero los dos resultados terminaron de matarnos. Si hubiésemos perdido 2-1 con Calera y 2-0 en Brasil, no hubiese decantado tan rápido este tema del entrenador", lanzó el mandamás laico.

En esa misma línea, agregó que "veíamos que el equipo no estaba jugando como nosotros queríamos. Con Colo Colo ya se notó un bajón y el camarín se fracturó un poco, y nos dimos cuenta que no todo era tan maravilloso como pensábamos".

Consultado sobre cuándo resolverán el asunto del próximo entrenador, sostuvo: "Me encantaría que fuera en un largo plazo, si es que le va bien al cuerpo técnico interino que tenemos, pero no tenemos mucho tiempo, tenemos que empezar a trabajar desde mañana y pensar bien en cómo queremos que juegue la U para definir. Pero el espacio para movernos no es muy grande, ya que están la mayoría de los técnicos trabajando".