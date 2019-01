Heller no se rinde y quiere un estadio para la U: 'Tengo un compromiso y lo voy a cumplir'

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, asegura que pierde plata en Universidad de Chile, pero que además de dirigente es hincha y no se irá hasta dejar cimentado un largo anhelo de los azules: el estadio propio.

"Tengo un compromiso y lo voy a cumplir: un estadio para la U. No es fácil. La gente dice que uno es puro humo. Yo quise hacer el estadio de la U, lo quiero hacer todavía. Si dependiese de mí, ya tendríamos uno para 50 mil personas, pero depende de cosas externas, como que nadie quiere recibir un estadio para la U", dijo en entrevista con La Tercera.

"Algún día lo voy a lograr y ahí, a lo mejor me voy, con el estadio construido. Y quizás con la Copa Libertadores", agregó.

"Y seguro que al presidente que venga lo van a atacar igual. Hoy a los jóvenes les preguntas quién era el presidente que ganó la Copa Sudamericana y muchos no saben. Seguro te dirán que es un mercantil, un sinvergüenza. Yo me comprometí con la gente y cumplí: armé lo de Sueño Azul, que ayuda a mucha gente en situación de discapacidad. Se va a hospitales, se visitan poblaciones. Se ocupa a los jugadores para alegrar a los niños. Es un tema social súper potente. No sé hasta cuándo seguiré perdiendo plata en la U. Estoy agotado y me llevo muchos retos de mi familia por lo que estoy pasando", complementó.

Heller aseguró que seguir en la U es algo "totalmente irracional". "Si fuera racional, no debiese perder un peso más. La gente critica, pero no entiende la pasión que tengo. Voy a una reunión y no me creen que pierdo plata, que estás todo el día pendiente del club. Si el equipo pierde, es tu culpa y te agarran a garabatos. Te hacen pebre por todos lados y además pierdo plata", dijo.