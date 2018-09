Heller anuncia que la U buscará rejuvenecer su planilla en 2019

El presidente de Universidad de Chile Carlos Heller, tras la reunión de directorio de la concesionaria que maneja los destinos del cuadro universitario, respaldó el trabajo del técnico Frank Kudelka, aunque puso sobre la mesa que el objetivo de la institución es ganar la Copa Chile para acceder a cupos en campeonatos internacionales.

"Llegó por un proyecto de un año y medio, pero no ha podido mostrar su trabajo" dijo el mandamás azul. "El sigue con respaldo nuestro, y esperamos poder revertir la mala campaña, ganar la Copa Chile, tomar un cupo internacional, y si se puede, pelear el campeonato nacional", añadió Heller.

El timonel del romántico viajero indicó que en el cuadro universitario “siempre hay refuerzos en carpeta, estamos siempre siguiendo jugadores de todos lados en los puestos que se necesitan, y hemos analizado extensamente la situación con el técnico, pero por respeto a los jugadores que están, no vamos a difundir listas de quienes siguen, y quienes se van”.

"Hay jugadores que terminan contrato y se evaluará su situación de aquí a fin de año, pero, no podemos sacar a 25 jugadores, y traer todos los años 25 nuevos. Eso se hace en un proceso. Queremos bajar la edad promedio, y darle tiraje a las divisiones inferiores", agregó Heller, haciendo un llamado a la conciencia de los hinchas de la U.

"La gente a veces no entiende que uno quisiera a veces traer a los mejores jugadores del mundo. Por otro lado hay otra gente que te critica cuando tienes pérdidas enormes en los presupuestos. Hay que balancear el mejor equipo con lo que podemos tener. La gente cree que porque llevamos 35 mil personas al estadio, que es extraordinario, nos vamos a financiar y no es asi. Ha estado cada vez más difícil, cada vez el futbol es más caro, cada vez tenemos más competencia de afuera", agregó el presidente de Azul Azul, sentenciando que los tiempos no están para altas inversiones en jugadores como hace un par de años.