Heimir Hallgrimson no va más en la banca de Islandia. El director técnico renunció tras la participación en Rusia, y luego de haber estado durante siete años en el cargo.

El estratega llevó a la selección a su primera Eurocopa en 2016 y este año al primer Mundial de su historia, donde consiguió un empate ante Argentina y dos derrotas ante Nigeria y Croacia.

La federación de ese país comunicó la salida del DT, que probablemente retome su trabajo como dentista.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq