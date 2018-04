Héctor Tapia y la opción de dirigir a Colo Colo: "Claramente me gustaría volver"

Colo Colo derrotó por 2-0 a Deportes Temuco, partido que fue comentado por Héctor Tapia a través de las pantallas del CDF.



Justamente el extécnico del Cacique suena como principal candidato para suceder a Pablo Guede y al ser consultado por la opción en plena transmisión, no ocultó sus deseos de volver.



"Sí, porque nací acá, me críe acá. Llegué a los siete años a Colo Colo, viví todos los procesos como jugador y como técnico también", dijo el exfutbolista.



"Hace un tiempo atrás llegué a la Sub 15, fui creciendo, subiendo escalones hasta llegar al primer equipo. Se podría decir que es mi casa futbolística. Nací como jugador y también como técnico. Claramente me gustaría volver, ¿quién no va a querer volver a su casa?, agregó.