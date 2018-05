Héctor Tapia y el duelo ante UE: "No tengo ninguna duda de que vamos a ganar"

Héctor Tapia conversó con los medios en el Monumental y analizó lo que será el duelo del próximo sábado ante Unión Española en el Santa Laura.



El DT de Colo Colo aún no define el equipo, pero confirmó que Jorge Valdivia será baja ante los hispanos.



"Lo de Jorge es un tema menor. Está toda el área médica para tratar de recuperarlo (...) Fue bueno que no sufriera una lesión más allá. Lo más probable es que lo tengamos para el partido ante Nacional", dijo "Tito".



Respecto a las variantes en el Torneo Nacional pensando en dosificar de cara al duelo del próximo jueves por Copa Libertadores: "Siento que cuando se les den las posibilidades a los que están esperando lo van a aprovechar".



"Hay muy buena respuesta de todos. Estoy seguro de a los que les toque jugar van a responder, van a estar claros en lo que queremos y vamos a ganar", agregó.



Por último, el estratega recalcó toda su confianza en conseguir los tres puntos. "Me muestran en su actitud el que yo pueda aventurar o decir que vamos a ganar el fin de semana. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar", concluyó.