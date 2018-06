Héctor Tapia tras el sorteo de la Copa: "Es un bonito desafío enfrentar a Corinthians"

Héctor Tapia conversó este martes con los medios en el estadio Monumental y analizó lo que será el duelo con Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.



"Realmente nos daba lo mismo. Corinthians es un club al cual lo conocemos, tuve la posibilidad de ir y conocer su trabajo. Claudio (Maldonado), que es miembro de mi cuerpo técnico, jugó en ese club. Creo que es un bonito desafío", dijo el estratega albo.



Respecto a la partida de Octavio Rivero al Atlas de México: "Cualquier jugador que parta en este momento para nosotros será una falta importante. Lo de Octavio es normal dentro de los planteles, pero vamos a tratar de seguir manteniendo lo que Colo Colo tiene y reforzarnos más que debilitarnos en cuanto a la partida de algunos jugadores".



Además, se refirió al interés del Toluca en contar con los servicios de Claudio Baeza. "Lo de Claudio está en veremos, vamos a ver cómo se da esto".



El DT del Cacique reconoció que "hay un interés de un equipo mexicano, que está haciendo todo lo posible por contar con un jugador que ha tenido un crecimiento muy grande y que es muy importante para nosotros".



No obstante, dejó en claro que por el momento no hay nada concreto. "Está solo en el interés, no se ha llegado a la profundidad de que haya una opción de que parta", agregó.