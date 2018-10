Héctor Tapia: "Tengo contrato hasta diciembre y voy a cumplir mi trabajo"

El técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, se refirió a su estadía en el Cacique, en vista de que parece compleja su permanencia en el club a raíz de los últimos resultados.



Al respecto, el estratega sostuvo que "tengo convicción en mi trabajo. No soy una persona que a la primera crisis sale corriendo. No es mi costumbre. Las dos veces que me he hecho cargo de este equipo fueron en momentos de crisis y los saqué adelante. Tengo toda la expectativa de que el fin de semana vamos a sacar la tarea adelante".



Tapia aclaró que "tengo contrato hasta diciembre y voy a cumplir mi trabajo. Me tocó asumir este club en momento de crisis y lo sacamos adelante. ¿Es un momento complicado? Sí. ¿Se puede trabajar tranquilo? Hemos hecho buen trabajo y estamos satisfecho. Yo voy a seguir trabajando y haciendo lo que sé".



El DT añadió que su continuidad hasta fin de año no lo puede garantizar, puesto que no es un tema que le corresponda a él responder.



Con relación a la preparación del duelo ante Audax Italiano, manifestó Tito que ha sido una semana tranquila y que "hemos identificado de qué forma se puede jugar ante el rival. Ha sido de buen nivel (el entrenamiento) y con buena disposición de ganar el fin de semana".