Héctor Tapia se enfrascó en lío judicial contra el Real Garcilaso

Tras sellar su salida con el Real Garcilaso, Héctor Tapia se enfrascó en un juicio laboral contra el club peruano.

Pese a que en el comunicado que publicó el elenco para informar la salida del entrenador, según el medio Líbero, Tapia estaría en un juicio contra ellos por el finiquito.

Desde Garcilaso, planean pagar solo 22 días del mes de marzo que el técnico alcanzó a dirigir. Sin embargo la intención del chileno es cobrar la totalidad de su contrato.

Este inconveniente afecta al club, pues no puede oficializar la llegada de su nuevo entrenador Juan Reynoso, ya que debe solucionar el problema con el ex técnico de Colo Colo, o de lo contrario no tendrán la autorización de la liga peruana para que Reynoso dirija en el torneo.

Tapia alcanzó a estar tres meses en el club, donde no pudo clasificar a la fase grupal de Copa Libertadores y quedó en la 11° posición del torneo peruano.