Héctor Tapia pone en duda la presencia de Valdivia para el partido ante La Calera

Colo Colo suma una buena y una mala noticia respecto a la lesión de Jorge Valdivia. El volante recibirá el alta médica este viernes, sin embargo, está prácticamente descartado para la fecha 16 del Torneo Nacional ante Unión La Calera.



"Hoy no puedo decir que sí o no. Estaba hablando con el kinesiólogo y me dice que mañana ya está el traspaso al área física. No sé cuánto será la aceleración que tome desde mañana hasta el partido con La Calera", dijo Héctor Tapia en conferencia de prensa.



No obstante, el DT albo se sinceró y aseguró que "al parecer los tiempos no dan. Queremos que todos estén en su mejor forma, Jorge (Valdivia) está haciendo todo lo posible para tener esa mejor forma".



Según información de ADN Deportes, el "Mago" volverá a las canchas con certeza en la fecha 17 ante Curicó Unido en el Monumental.



Cabe recordar que Valdivia no juega desde el 24 de mayo, cuando abandonó el terreno de juego producto de un desgarro en el cuádriceps en el partido contra Atlético Nacional por Copa Libertadores.