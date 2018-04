Héctor Tapia: "Para Colo Colo siempre van a estar las puertas abiertas"

Héctor Tapia, exjugador y técnico de Colo Colo, conversó con Los Tenores sobre el difícil momento del Cacique y no descartó volver a dirigir al equipo en un futuro.



El ahora comentarista del CDF manifestó sentirse cómodo en su rol como comunicador, pero no olvida su vocación como entrenador. "Lo paso súper bien. Me han recibido bien. Colo Colo tiene un técnico hoy día y hay que respetarlo. Nací en la institución y las puertas para Colo Colo siempre van a estar abiertas, porque le tengo un gran cariño", indicó.



Respecto a los rumores que dirigentes de la Unión Española lo habrían contactado para reemplazar a Martín Palermo, el exdelantero lo descartó de plano. "No me han llamado. Uno está criado a la antigua. Cuando hay alguien trabajando, yo no converso con nadie y en eso soy súper respetuoso", aclaró.



Al ser consultado por Julio Barroso, "Tito" Tapia solo tuvo palabras de elogio para el zaguero: "En el período mío llega a Colo Colo después de tener un muy buen campeonato con O'Higgins. Enseguida mostró con su jerarquía lo buen jugador que era".



"Le dio mucha seguridad a nuestra zona defensiva, siendo el patrón en cuanto a los dos centrales junto con el "Quili" Vilches. Nos entregó mucha seguridad y como persona no tuve nunca problemas", agregó.



Héctor Tapia en un clásico ante la U



Además, se refirió a las derrotas ante Delfín y San Luis: "El equipo se ha enredado, le pesó mucho lo que ha sido la competencia Internacional (...) Colo Colo tiene las armas, es un club muy grande, tiene una hinchada poderosa y excelentes jugadores que te pueden sacar de esta situación en cualquier momento".



Sobre la renuncia con elástico de Pablo Guede, el exestratega de Everton señaló: "Opinar por qué lo hizo, yo creo que es muy personal. Deja un montón de dudas, no se te ve firme en tu posición, pero si tomó la decisión de seguir adelante pasa mucho por el convencimiento de la gente que tienes. Que te respalde gran parte del plantel es lo más importante para revertir situaciones".



Por último, aseguró que cuando en Colo Colo no se gana es "crisis" y cuando se gana está todo bien. "Salvo el partido con Católica no ha tenido buenos resultados, entonces te genera crisis. Lo que te saca de esto es ganar. Colo Colo tiene tipos con mucha jerarquía y camarín. No es la primera etapa complicada con Guede y lo han sabido sacar adelante en instancias muy parecidas", concluyó.