Héctor Tapia: "Mi foco está en que los jugadores entiendan mi idea"

Héctor Tapia conversó en exclusiva con ADN Deportes desde el estadio Monumental y analizó su retorno a la banca. El DT albo reveló que lo primordial es que el equipo entienda rápido su idea de juego y puso como prioridad la elección de un gerente deportivo.



"Estamos entregando nuestras ideas que tienen ciertas diferencias en relación a lo que hacían con Pablo (Guede), pero lo han administrado bien y se sienten cómodos. Pero eso hay que tratar de sostenerlo y el otro día nos costó", dijo el estratega.



El excomentarista sabe que se encuentra contra el tiempo, pero espera incorporar rápidamente nuevas ideas al "buen trabajo que venía haciendo Pablo (...) Me gusta jugar en mitad de cancha rival, con una defensa avanzada y buen volumen de ataque y posesión de balón".



"Cuando asumimos el equipo venía de una semana especial donde se estaban provocando muchos cambios en el club. Para todo equipo jugar 8 partidos en un mes es potente, fuerte. Estoy tranquilo por los profesionales que dispone Colo Colo, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en todo sentido", agregó.







Al ser consultado por si integrará a jugadores de la cantera en el primer equipo, Tapia señaló: "Para mí siempre ha sido importante la competencia interna. Tengo un gran cariño por las divisiones inferiores, me inicié ahí como jugador. Pero el espacio se lo tienen que ganar ellos, a medida que me vayan demostrando no tengo ningún problema en poner un chico de 16 o 17 años".



Para el exariete del Lille lo primordial es que el Cacique capte rápido su idea de juego. "Es mi foco. Mi intención es hacer un trabajo en equipo para hacer crecer al club. Está la relación (con Crespo) y yo tengo una visión importante cómo trabajar en las divisiones menores. Hoy nos demanda estar preocupados del primer equipo, porque estamos en momentos cruciales", indicó.



Además, hizo un mea culpa por su eliminación en la Copa Libertadores del 2015 por no rotar a los jugadores: "Nos quedamos cortos por una decisión mía. Un torneo de una rueda no me ayudaba mucho a dosificar de cierta forma. Teníamos 13 o 14 jugadores profesionales y después eran todos jugadores jóvenes, de la cantera. Hoy tenemos un plantel más amplio".





Respecto a la búsqueda de un gerente deportivo, el DT lo calificó como algo trascendental. "Es necesario, sobre todo para un club tan grande como Colo Colo. Te da la línea, filosofía para dónde tiene que ir el club. Es la persona indicada para hacer crecer el club. Va a hacer importante, porque tiene que tomar decisiones".



Sobre la supuesta nula relación entre Jorge Valdivia y el preparador físico Hernán Torres, Tapia le puso paños fríos al conflicto. "No ha sido tema. Son dos profesionales, saben bien el rol que tiene cada uno en el club. Valdivia es fundamental y el Nano tiene un gran trabajo en un mes que tenemos ocho partidos".



Por último, reveló el porqué ocupó el dorsal 23 durante toda su carrera. "La ocupaba porque Luka (Tudor) no me soltaba la 9, como tenía una jineta que le ocupaba todo el brazo, tuve que ocupar la 23 (...) Michael Jordan fue siempre mi ídolo deportivo, y me gustaba ese número y lo elegí siempre. Lo traté de mantener en todos los clubes donde jugués. Mi hija nació el 23, es un número de suerte", argumentó.