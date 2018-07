Héctor Tapia llenó de loas a Valdivia tras el triunfo ante Curicó Unido

Conforme se mostró Héctor Tapia tras la trabajada victoria de Colo Colo por 2-0 sobre Curicó Unido en el Monumental, y en esa línea, tuvo no escatimó en elogios para Jorge Valdivia en su regreso a jugar con los albos.

"No voy a descubrir nada al decir que Jorge Valdivia debe ser uno de los mejores conductores que hay en nuestro fútbol a nivel profesional. Hoy entró y fue muy claro a la hora de lo que él mejor tiene que es la habilitación", comentó el DT.

Además, sobre el estado físico del volante y la recuperación de su lesión, Tapia fue cauto. "Está dentro de lo planificado. Fue dado de alta esta semana y creo que cierra una buena semana. Estaba planificado que jugara 45 minutos, y ahora vamos a ver cómo terminó. La semana nos dirá para cuánto está, pensando también en el partido de este miércoles al otro (con Corinthians por la Libertadores)", sostuvo.

Otras declaraciones

El desarrollo del partido con Curico. "Estamos contentos porque no fue un partido fácil. Curicó nos sometió a una presión bastante alta y nos impidió poder alimentar a nuestros volantes. Por eso sobrecaímos en cargar nuestro juego en pases demasiado largos saltándonos nuestro medio campo".

Como cambió el partido. "Lo fuimos armando para cambiarle la cara al partido. El segundo tiempo con los cambios el equipo jugó mejor, con el ingreso de Jorge y César, más el trabajo de los que estaban, tuvimos mejores opciones ante un rival que mostró una gran lucha".

Los goles. "Llevamos el partido donde queríamos, y Lucas con Esteban fueron muy certeros".

¿Dosificará pensando en la Libertadores? "Todavía está muy fresco este partido, y no tenemos grandes opciones. Debemos ganar todos los partidos, por lo que no tenemos muchas chances de dosificar, pero tampoco vamos a ser kamikazes y si un jugador no está en condiciones, lo tendremos que evaluar. Tenemos que ganar en Temuco".

Sus opciones en el torneo de Primera División. "Este triunfo nos deja muy bien posicionados. Hemos cumplido la tarea de ganar nuestros partidos y las fechas han jugado a nuestro favor. Queremos seguir haciendo lo mismo, venciendo a nuestros rivales".

La lesión de Esteban Pavez. "Se va a haber con exámenes. Esperamos que sea una lesión leve, que podamos contar con él. Es un jugador que viene llegando en un gran nivel, y no tenerlo sería una gran baja".

Acomodar el juego a los minutos de juvenil. "Se va entendiendo mejor el juego. No hemos repetido formaciones, y tenemos que jugar en cuanto al posicionamiento de nuestro juvenil porque estamos al debe en el tema de los minutos".

El récord que busca Paredes. "Para nosotros es muy bueno que nuestros delanteros hagan goles. Esteban es un referente y contagia a muchos, y si hoy día no existía la disposición y el compañerismo, no le ganábamos a Curicó. Hoy eso estuvo de su parte y de todos su compañeros".