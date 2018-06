Héctor Tapia fue suspendido por la Conmebol y no podrá dirigir la ida ante Corinthians

Colo Colo recibió un balde de agua fría esta semana tras ser notificado por la Conmebol de una nueva multa económica por su actuar en el partido ante Bolívar, que se disputó el 15 de mayo pasado en Macul.



Además, Héctor Tapia fue sancionado con un partido de castigo y no podrá dirigir el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians que se disputará en el estadio Monumental.



La entidad informó que el Cacique deberá pagar US$ 21.500 dólares por infringir los artículos 7.2, 8, 13.2, 129 y 173 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol.



Dentro de los argumentos de la sanción señalan que existieron "comportamientos imputables e infracciones sancionables a los referidos principios. Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la Conmebol en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento".