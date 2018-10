Héctor Tapia: "Falta solo un empujoncito para ganar"

Tras el empate frente a O'Higgins, el técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, analizó el mal momento del equipo, que lo tiene desde hace ocho fechas sin conseguir victorias.



Al respecto, el estratega sostuvo que "no hemos podido ganar, pero si me voy a los últimos dos partidos, hemos hecho un buen fútbol. Nos ha faltado la última puntada y tener algo más de fortuna".



Para Tito, cree que "falta solo un empujoncito para ganar, y ese triunfo cambiaría todo el escenario".



Con respecto al duelo, el entrenador recordó que sobre el desenlace casi "propusimos cinco delanteros. Tuvimos las chances, no pudimos concretarlas, tuvimos las ocasiones más claras a pesar de que fue un partido parejo. Terminamos jugando con un 4-1-5".