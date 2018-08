Héctor Tapia en su arribo a Santiago: "Siempre existió la convicción en nuestro trabajo"

Colo Colo arribó esta mañana a Santiago tras la histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.



Héctor Tapia, quien no pudo dirigir ante Corinthians por una suspensión de la Conmebol, habló con la prensa en la llegada de los albos y destacó la entrega del plantel, luego de la actuación frente a Corinthians.



"Estoy contento. Esto es fruto del esfuerzo de los jugadores, de lo que se hace en la semana. Todo bonito por los resultados que hemos tenido", dijo el estratega.



No obstante, no se olvidó de los cuestionamientos por darle rotación al equipo ante Deportes Iquique: "Hace algunas semanas éramos un poco criticados, pero lo importante es que siempre existió la convicción en nuestro trabajo".



Por último, felicitó a los jugadores y llamó a enfocarse en duelo de este domingo por el Torneo Nacional. "La disposición total de los jugadores también. Ellos son los principales actores en esto. Estamos felices por haber clasificado, pero ahora solamente hay que pensar en Everton".