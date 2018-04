Héctor Tapia confirma el regreso de Julio Barroso ante Curicó Unido

El flamante técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, dio a conocer su primera gran novedad para el Cacique, como lo será el retorno de Julio Barroso a las citaciones, puesto que estará a disposición para el cotejo ante Curicó Unido.



Al respecto, el estratega explicó que "no nos guardaremos nada para el fin de semana. Creo que él se lo tomó bien y tenemos que ir con todo. No sé si va a jugar o no, pero están todos con el mejor ánimo de estar en Curicó".



En cuanto a los desafíos que se le vienen por delante al equipo, Tito manifestó que "lo más importante es estar todos juntos. Hoy estamos todos como cuerpo técnico y eso es importante. Tenemos que trabajar y avanzar lo antes posible. Tenemos muy poco tiempo, ya que jugamos el sábado. Luego, será importante recuperar jugadores para el partido en Ecuador (ante Delfín)".



Por último, Tapia aprovechó de destacar el trabajo de Pablo Guede, considerando que "le dejó varios títulos al club. Armó un gran plantel y le dio oportunidad a varios jugadores de abajo".