Héctor Robles tras el oro en los Odesur: "Sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante"

Tras el éxito logrado en los Odesur 2018, el técnico de la sub 20, Héctor Robles, conversó con Los Tenores, en donde analizó todo lo que fue el proceso que los llevó hasta la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.



"Estamos muy contentos de poder estar viviendo estos momentos. Agradecer a este grupo de futbolistas que se entregó por entero, por un objetivo que era muy difícil, muy complejo por todas las condiciones en las que nosotros llegábamos a Bolivia, pero respondieron en todo sentido. Nos vamos contentos y satisfechos, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad por delante", expresó.



El Choro señaló que lo vivido en Cochabamba se contrapone a lo ocurrido en el último Sudamericano, puesto que "los errores modifican conductas. Tuve la suerte de tener el respaldo del directorio y pudimos crecer como entrenador, cuerpo técnico. Crecimos en todos los aspectos para desde ahí poder entregar toda la experiencia de ese torneo y trasladarla a estos futbolistas, que los estamos criando desde hace 15 meses".



Con miras al próximo torneo clasificatorio, Robles consideró que "estamos en un buen pie, con una gran responsabilidad y esperamos representar a Chile de la mejor forma en enero próximo".



Por último, el DT de la rojita manifestó que tuvo una última charla con los jugadores, a quienes "les pedí que vayan a sus clubes y que demuestren que siguen creciendo, que se revelen contra sus entrenadores porque no juegan y si no les toca que sean los mejores en las menores".