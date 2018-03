Héctor Robles entregó nómina de la sub 19 para cuadrangular en Paraguay

El entrenador de la selección chilena sub 19, Héctor Robles, decidió anticiparse a los hechos y citar al jugador chileno-alemán Kennet Hanner-López para un cuadrangular que disputará el elenco criollo en Paraguay, donde enfrentará al conjunto local, Venezuela Sub 21, y Japón Sub 21, entre el 21 y 25 de marzo.

Dado este mini torneo, el entrenador de la Roja juvenil entregó el listado de jugadores convocados y entre los 21 llamados, el delantero que brilla en las inferiores del Metz destaca sobre el resto.

En lo que va de la temporada 2017-2018, Hanner-López suma 14 goles en 16 partidos, siendo el tercer máximo artillero de la Bundesliga teutona en su categoría.

Otros de los nombres que destacan en la nómina de Robles es el delantero Franco Lobos, quien milita en el equipo B del Celta de Vigo de España.

ESTA ES LA NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA SUB 19

Arqueros:

Luis Ureta – O’Higgins

Julio Bórquez – Deportes Iquique

Defensas:

Nicolás Fernández – Audax Italiano

Yonathan Parancán – Universidad Católica

Lucas Alarcón – Universidad de Chile

Tomás Alarcón – O’Higgins Antonio Díaz – O’Higgins

Ignacio Tapia – Huachipato

Alex Ibacache – Everton de Viña del Mar

Volantes: Ignacio Saavedra – Universidad Católica

Víctor Méndez – Unión Española

Misael Llantén – Colo Colo

Matías Sepúlveda – O’Higgins

Gabriel Rojas – Santiago Wanderers

Marcelo Allende – Necaxa (MEX)

Ariel Uribe – Monarcas Morelia (MEX)

Delanteros:

Matías Leiva – Everton de Viña del Mar

Franco Lobos – Celta de Vigo (ESP)

Nicolás Guerra – Universidad de Chile

David Henríquez – Universidad Católica

Kennet Hanner-López – Mainz 05 (ALE)