Héctor Pinto sobre Pellegrini: "No creo que llegue a la selección por lo que hemos conversado"

Nuevas trabas aparecen en el horizonte de la selección chilena, con respecto al futuro entrenador que se hará cargo de la Roja, ya que desde el círculo de uno de los candidatos a llegar al banquillo aseveran que el ingeniero no tiene pensado tomar el puesto.



Nos referimos a Manuel Pellegrini, puesto que Héctor Pinto, quien integra el staff técnico del estratega en el Herbei Fortune, conversó con CDF y manifestó que el otrora adiestrador del Manchester City no piensa asumir de momento en el elenco nacional.



"No creo que llegue a la selección por lo que hemos conversado, no creo que sea la oportunidad, a no ser que lo esperen un año más, que es difícil", afirmó.



Pinto comentó además que Pellegrini "cumple los contratos, le queda un año, está muy entusiasmado que la institución crezca y recién ahí se va a venir. Todos sabemos que Manuel cumple sus contratos".



De todas formas, el Negro consideró que el campeón con los Ciudadanos "es el hombre indicado para la selección".