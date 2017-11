Héctor Pinto: Pellegrini debería encabezar todo el fútbol chileno

El entrenador nacional Héctor Pinto se refirió en los Tenores de la Tarde a la posibilidad de que el técnico Manuel Pellegrini asuma la conducción de la Selección de Chile y llamó a que la ANFP le ofrezca el desarrollo del fútbol chileno.

"Creo que es la persona indicada, pero no creo que para dirigir. Yo creo que Manuel tiene que venir a una cuestión superior, que de ahí dicten todas las pautas del fútbol chileno. España lo hizo, Francia lo hizo, Alemania lo hizo y hoy día lo está haciendo Inglaterra", explicó el Negro.

Pinto agregó en Radio ADN que "no sé el tipo de negociaciones que puede tener Manuel con Arturo (Salah). Son muy amigos y por ahí lo pueden convencer. Lo llaman a cada rato y no sólo de acá de Chile, de todos lados. Yo no sé cuánto poder de convencimiento pueda tener Arturo".

Al finalizar, Héctor Pinto comentó que Pellegrini mantiene contrato vigente con el Hebei Fortune de la Liga de China y que las cláusulas de salida son muy altas: "Manuel ha dicho siempre que respeta sus contratos".