Hasta de sus próximos rivales: los tremendos elogios que se ganó Endler tras su debut en el Mundial

Pese a que Chile terminó sucumbiendo ante Suecia por 2-0 en su estreno mundialista en Francia, hubo una futbolista nacional que destacó por sobre todo el resto con una tremenda actuación: la golera Christiane Endler.

Fue tan buena la performance que mostró la capitana de la Roja, que se ganó elogios de parte de la BBC de Londres, de la golera de Estados Unidos, Hope Solo y de buena parte del periodismo mundial.

Junto a lo anterior, la FIFA también destacó la actuación que tuvo Endler en el compromiso frente a las suecas, sobretodo por una tremenda tapada en el minuto 25 de cotejo.