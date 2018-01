Hasta 175 años pasará en la cárcel el médico que abusó de más de 150 gimnastas en EE.UU.

Lawrence Gerard Nassar, exmédico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, fue condenado a una pena que irá desde los 40 a los 175 años de cárcel, por abusar sexualmente de, al menos, 156 mujeres, mayores y menores de edad. Nassar también cumple otra pena de 60 años por delitos de pornografía infantil

"Acabo de firmar tu sentencia de muerte. No has hecho nada para que merezcas andar libre nunca más", afirmó la jueza Rosemarie Aquilina, antes de leer la condena.

Durante los días de juicios, relataron sus más de 150 víctimas. Desde Kyle Stephens, la primera víctima cuando tenía seis años, hasta la reconocida gimnasta olímpica, Aly Raisman, las mujeres detallaron sus encuentros con Nassar.

Todos guardan una gran similitud. Desde el primero hasta el último, la gran parte de los testimonios señalaron: "Entonces me dijo que me tumbara boca abajo en la camilla y abriera ligeramente las piernas. Me introdujo sus dedos sin guantes en mis genitales. Luego me preguntó cómo me sentía y si ese ‘tratamiento especial’ estaba haciéndome sentir mejor sobre mi lesión”, según el testimonio de Kaylee Lorincz, que tenía 12 años cuando sufrió los abusos.

Las víctimas de Nassar también incluyeron conocidas deportistas como Simone Biles, cuatro veces ganadora del oro en Río 2016, Gabby Douglas o McKayla Maroney.

Las declaraciones también apuntaron a un patrón de encubrimiento en las instituciones en las que trabajó el doctor. Víctima tras víctima señaló la complicidad de un sistema, de un patrón por el que entrenadores, asistentes deportivos y personas de autoridad tanto en la Federación como en la Universidad desoyeron e ignoraron quejas sobre los comportamientos inapropiados de Nassar. "Esta sentencia será un punto de inflexión histórico sobre cómo nuestro condado, nuestro país y nuestra cultura trata con los abusos sexuales", afirmó la fiscal en su última intervención.