Harry Kane estará un mes fuera de las canchas

La página oficial del Tottenham confirmó la grave lesión de su delantero Harry Kane. El atacante presenta un problema en los ligamentos del tobillo izquierdo, por lo que estará un mes fuera de las canchas.

La lesión del atacante inglés se produjo en la derrota de su escuadra frente al Manchester United lo que complica el futuro del elenco de Mauricio Pochettino quién tendrá que enfrentar los partidos por Champions League y una parte importante de la Premier League sin Kane y además sin otro de sus grandes delanteros, el coreano Heung Ming – Son.

Desde Inglaterra, piensan en buscar un refuerzo ante la baja del goleador y comienzan a mirar a España, específicamente al Barcelona por el delantero brasileño Malcolm, quién no ha sido considerado por Valverde y vería como una opción interesante llegar al fútbol inglés.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6