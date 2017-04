Harold Mayne-Nicholls pone en duda el uso de tecnología en el fútbol

Harold Mayne-Nicholls participó como voluntario en el Censo 2017. A falta de cuatro casas por encuestar, se tomó un tiempo para conversar con Los Tenores de ADN respecto a las polémicas en la Champions League y al uso de tecnología en el fútbol.

El expresidente de la ANFP aseguró que no pudo ver todo el partido de la victoria del Real Madrid ante el Bayern Munich debido a que se encontraba viajando. "Lo que vi no me pareció nada y después de leer los comentarios, aparentemente hubo gente que quedó disconforme con el arbitraje", agregó.

Al ser consultado por el uso de tecnología en el fútbol, el antofagastino señaló que es muy costoso y un tema difícil de solucionar. "En el Mundial de Rugby usaron mucha tecnología, pero después la gente reclamó que se gastaba más tiempo en ver las jugadas que en jugar".

Sobre los errores arbitrales: "Creo en la presión del ambiente. Hay muchos se manejan mejor y otros ceden. El ambiente hace que reaccionen de otra manera. Eso sí que lo creo, porque es natural también. Eso es lo que tienen que trabajar los árbitros".

Además, se dio tiempo para conversar de su voluntariado en el Censo desde Peñalolén. "Mi motivación principal fue el fracaso del censo anterior. A raíz de esto pueden solicitar políticas públicas en beneficios de poblaciones que no tienen las mismas posibilidades que en la zona central", afirmó.

Por último, reveló que mantiene contacto permanente con Bielsa y sobre su futura charla en Brasil, dijo que "le ayudamos nosotros en Chile a desarrollarlo, acá hizo tantas charlas y fue a tantas partes a transmitir un mensaje, que ahora se debe sentir mucho más preparado".